I Fantastici 4 | E’ tempo di distruzione e di nuovo trailer!

Preparati a vivere un’avventura epica con il nuovo trailer di I Fantastici 4: Gli inizi! A meno di un mese dall’uscita nelle sale di tutto il mondo, il film Marvel Studios promette emozioni forti e rivelazioni sorprendenti, con anteprime inedite su Silver Surfer e Galactus. L’attesa sta per finire: sei pronto a scoprire cosa riserva il destino di questa leggendaria famiglia di eroi?

Come anticipato via social nei giorni scorsi, il nuovo trailer di I Fantastici 4: Gli inizi è finalmente online. A meno di un mese dal lancio nelle sale di tutto il mondo, il nuovo film Marvel Studios si è mostrato quest’oggi attraverso un nuovo trailer ricco di sequenze inedite, e con uno sguardo più approfondito a Silver Surfer e Galactus, le due minacce contro cui dovrà cimentarsi la celebre famiglia di supereroi targati Marvel. I Fantastici 4: Gli inizi segna anche la chiusura dell’anno MCU al cinema da parte dei Marvel Studios, il cui prossimo rilascio è ora previsto nel 2026 con Spider-Man: Brand New Day. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - I Fantastici 4 | E’ tempo di distruzione ..e di nuovo trailer!

I Fantastici Quattro: Gli Inizi, il trailer finale è spettacolare! - Preparatevi a vivere un'avventura epica con i nuovi eroi Marvel! Il trailer finale di "I Fantastici Quattro: Gli Inizi" è un vero spettacolo, promettendo azione mozzafiato e personaggi indimenticabili.

