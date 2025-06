I fan hanno dimenticato il Benfica giocavano al Bayern e dovrebbero credere di più – Lage

Cari appassionati di calcio, preparatevi a scoprire un episodio emozionante che ha rivoluzionato i Mondiali del Club: il Benfica, sotto la guida di Bruno Lage, ha sfidato e battuto il Bayern Monaco, dimostrando che anche le squadre meno favoriti possono riscrivere la storia. Una vittoria sorprendete che ci ricorda quanto il calcio sia imprevedibile e affascinante. Scopriamo insieme i dettagli di questa incredibile impresa!

2025-06-25 01:03:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Il manager del Benfica Bruno Lage ha affermato che la sua squadra è stata trascurata prima della loro vittoria per 1-0 sul Bayern Monaco per battere i giganti tedeschi al primo posto nel Gruppo C ai Mondiali del Club. La squadra portoghese ha trattenuto un torrente di pressione del secondo tempo per trionfare attraverso lo sciopero dei primi di Andreas Schjelderup nella loro partita di chiusura a gironi a Charlotte. “È tempo che le persone credano di più nel lavoro che stiamo svolgendo dal nostro presidente, dai nostri direttori sportivi, da io come manager e tutti i miei giocatori”, ha detto Lage. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: benfica - bayern - lage - dimenticato

