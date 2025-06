I dati di 18 mesi di attività della Guardia di Finanza di Lecco | scoperti anche 30 evasori totali

La Guardia di Finanza di Lecco ha celebrato il suo 251° anniversario, un'occasione per riflettere sui risultati ottenuti. In 18 mesi, sono stati scoperti 30 evasori totali e numerosi illeciti che minacciavano la stabilità economica locale. Questo impegno costante dimostra come la tutela della legalità sia una priorità imprescindibile per garantire un futuro più sicuro e giusto per la comunità. La lotta all'illegalità continua con determinazione e passione.

Anche la Guardia di Finanza di Lecco ha festeggiato oggi il 251° anniversario della fondazione del Corpo. Un momento importante nel quale sono stati illustrati i dati e i risultati significativi di quasi un anno e mezzo di attività svolte tra città e provincia a tutela della legalità economica e.

