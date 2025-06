I corsi più gettonati Economia la preferita Più studentesse nelle aree scientifiche

L’università italiana continua a registrare una crescita sorprendente, con quasi 341.000 immatricolati nell’anno accademico 2024/25. La facoltà di Economia si conferma la preferita, attirando oltre 51.000 nuovi studenti, seguita da Medicina e Ingegneria. Questi numeri dimostrano che il desiderio di formazione e specializzazione non si ferma, smentendo il timido inizio di un inverno demografico. La domanda di conoscenza e innovazione spinge avanti il sistema universitario italiano, mantenendo vivo il suo ruolo chiave nel panorama europeo.

Cresce la popolazione degli universitari: l'inverno demografico qui non si è ancora fatto sentire. Gli immatricolati nell'anno accademico 202425 sono 340.988, erano 323.105 due anni fa e 323.715 nel 202324. Traina Economia che - con 51.944 nuovi studenti - è la facoltà maggiormente scelta dagli studenti italiani, seguita dal settore medico-farmaceutico (41.929) e dall'Ingegneria industriale e dell'informazione (41.599 matricole). Si registra una flessione per l'area linguistica che passa da 15.860 new entry a 14.753 e una leggera contrazione per Arte e Design (11.818 matricole contro le 11.786 di un anno fa).

