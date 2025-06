I concerti da Cremonini a Mengoni i provvedimenti di Autostrade siciliane alle rampe di San Filippo

Se sei un appassionato di musica e ti prepari a vivere emozionanti concerti in Sicilia, è importante conoscere i provvedimenti autostradali che potrebbero influenzare il tuo viaggio. Il Consorzio Autostrade Siciliane ha annunciato chiusure temporanee alle rampe di San Filippo durante gli eventi di Cremonini, Marracash, Ultimo e Mengoni. Scopri come pianificare al meglio il tuo percorso e non perdere neanche un istante di queste serate indimenticabili!

Il Consorzio autostrade siciliane comunica che per i concerti di Cesare Cremonini del 28 giugno, Marracash del 5 luglio, Ultimo del 18 luglio e Marco Mengoni di 23 e 24 luglio è prevista la chiusura al traffico dalle 14 di quei giorni delle rampe dello svincolo San Filippo per i veicoli che. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

