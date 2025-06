I Carabinieri lo salvano e vanno a trovarlo | la vicinanza dell’Arma a un 86enne in difficoltà di Maruggio

In un gesto di grande umanità, i Carabinieri di Maruggio hanno dimostrato ancora una volta il loro ruolo fondamentale: intervenire prontamente per salvare e assistere chi si trova in difficoltà. La vicenda dell'86enne in crisi ha sottolineato come l'arma sia vicina ai cittadini, pronta a intervenire con competenza e cuore. Questo episodio ci ricorda quanto la presenza delle forze dell'ordine possa fare la differenza nella vita quotidiana.

Tarantini Time Quotidiano Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Maruggio sono intervenuti presso un’abitazione privata di quel comune, dopo aver ricevuto una segnalazione di aiuto giunta tramite il Numero Unico di Emergenza 112. La chiamata, sebbene confusa, faceva chiaramente intendere la presenza di una situazione di difficoltà all’interno dell’appartamento. Una pattuglia impegnata nel servizio di controllo del territorio ha raggiunto con prontezza l’abitazione indicata, accertando che dall’interno provenivano richieste di soccorso, ma la persona presente non era in grado di spiegare con lucidità la natura dell’emergenza. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - I Carabinieri lo salvano e vanno a trovarlo: la vicinanza dell’Arma a un 86enne in difficoltà di Maruggio

In questa notizia si parla di: carabinieri - difficoltà - maruggio - salvano

Barca in difficoltà a Grado, i carabinieri la recuperano: soccorso un triestino - Un'operazione di soccorso si è svolta nel mare tra Grado e Portobuso, dove i carabinieri hanno recuperato un'imbarcazione in difficoltà.

MARUGGIO - I Carabinieri lo salvano e poi vanno a trovarlo in ospedale.