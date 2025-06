I cantieri del Pnrr a rischio per i rincari Casu | Cifre di Salvini insufficienti basta interventi spot

I cantieri del PNRR sono in pericolo a causa dell'aumento dei costi e delle risposte insufficienti del governo. Le cifre promesse da Salvini non bastano a fronteggiare l'inflazione e i rincari sui materiali, mettendo a rischio la realizzazione di opere strategiche per il rilancio del Paese. È urgente un intervento deciso e concreto per garantire che le ambizioni del piano si traducano in realtà . Solo così si potrà preservare il futuro delle infrastrutture italiane.

I rincari sui materiali e l'inflazione si fanno sentire sempre di più: molte opere pubbliche previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) sono in grossa difficoltà e rischiano di non essere completate. Il ministero delle Infrastrutture guidato da Matteo Salvini prova a rimediare le. 🔗 Leggi su Today.it

