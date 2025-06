i burattini tornano protagonisti spettacoli fino a settembre

Se il fascino dei burattini ha sempre incantato grandi e piccini, questa estate a Bologna si rinnova l’appuntamento con la nona edizione di ’Burattini a Bologna con Wolfango’. Dal cuore del centro storico, tra spettacoli e incontri, prende vita una manifestazione che celebra la tradizione e l’arte del teatro di figura. Non perdere l’occasione di scoprire come i burattini tornano protagonisti fino a settembre, portando magia e storia nel nostro patrimonio culturale.

I burattini tornano protagonisti nel cuore del centro storico: stasera alle 20.30 inaugura la nona edizione di ’Burattini a Bologna con Wolfango’, spettacoli e incontri nel Cortile d’Onore di Palazzo d’Accursio. Organizzata dall’associazione Burattini a Bologna con la direzione artistica di Riccardo Pazzaglia, quest’anno la manifestazione porta il sottotitolo ’Cuccoliana’, in omaggio a Filippo e Angelo Cuccoli, padre e figlio che nell’Ottocento rivoluzionarono il teatro di figura portando in scena, proprio in piazza Maggiore, burattini vivaci e satira pungente. A 120 anni dalla morte di Angelo, la rassegna rende omaggio al repertorio dei fondatori del burattino bolognese, unendo tradizione e nuove generazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it