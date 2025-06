I bulloni mancanti il tecnico in vacanza i controlli carenti | così il Boeing dell’Alaska Airlines perse il portellone Un miracolo non sia morto nessuno

Un incidente aereo potenzialmente tragico è stato evitato per miracolo, grazie alla fortuna e a un tecnico fortunatamente presente, mentre altri 23 erano in vacanza o inattivi. La vicenda, emersa dall’audizione del NTSB, mette in luce gravi carenze nella manutenzione e controlli, sollevando interrogativi sulla sicurezza e sulla responsabilità del settore aeronautico. È urgente affrontare queste criticità per prevenire future tragedie.

Solamente un tecnico sui 24 autorizzati sapeva come effettuare la manutenzione sul portellone che si staccò durante il volo di un aereo della compagnia Alaska Airlines il 5 gennaio 2024. E quando la manutenzione venne effettuata quel tecnico era in vacanza. È quanto si apprende dall’audizione pubblica del National Transportation Safety Board (Ntsb), l’agenzia americana che si è occupata di indagare le cause che portarono al clamoroso incidente occorso sul Boeing 737 Max 9. Se dalle precedenti indagini era già emerso che dal portellone inutilizzato della fusoliera mancassero i quattro chiavistelli che avrebbero dovuto chiudere la porta, si apprende ora che sarebbe bastato anche un solo bullone per tenere la porta al sicuro. 🔗 Leggi su Open.online

