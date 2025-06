I bombardamenti hanno solo rallentato il programma nucleare iraniano dice l' intelligence Trump | Fake news

In un mondo dove le informazioni si rincorrono e spesso si scontrano, un nuovo rapporto dell'intelligence americana mette in discussione le affermazioni di Donald Trump sui bombardamenti contro il programma nucleare iraniano. La Defense Intelligence Agency rivela che, sebbene gli attacchi abbiano rallentato Teheran di alcuni mesi, non hanno fermato definitivamente il progresso nucleare. Un dettaglio che potrebbe cambiare le sorti delle future negoziazioni e delle strategie internazionali.

C'è un primo rapporto dell'intelligence americana che contraddice quanto sostenuto da Donald Trump. Secondo il documento classificato della Defense Intelligence Agency, di cui ha parlato per la prima volta la Cnn ieri, gli attacchi aerei ordinati dal presidente americano contro le strutture nucleari iraniane hanno fatto arretrare il programma di Teheran di alcuni mesi, ma non lo hanno distrutto. Il rapporto della Defense Intelligence Agency si basa sulla valutazione dei primi danni provocati dagli attacchi del Pentagono contro i siti nucleari di Fordo, Natanz e Isfahan, dove sono state utilizzate munizioni a penetrazione terrestre trasportate da bombardieri B-2 e missili Tomahawk lanciati da sottomarini. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - I bombardamenti hanno solo rallentato il programma nucleare iraniano, dice l'intelligence. Trump: "Fake news"

In questa notizia si parla di: intelligence - programma - trump - bombardamenti

Trump, il report dell’intelligence: “Programma nucleare Iran non distrutto” - Il dibattito sullo stato del programma nucleare iraniano si accende con le dichiarazioni di Trump, che insiste sull'eliminazione totale degli impianti.

Translate postSecondo la CIA, i bombardamenti di Trump sull’Iran hanno ritardato il programma nucleare iraniano solo di pochi mesi. Trump furibondo con i suoi servizi. Vai su X

Gli Stati Uniti sono ufficialmente entrati in guerra al fianco di Israele contro l’Iran. L’obiettivo dichiarato è quello di distruggere il programma nucleare iraniano che, secondo Trump, è già stato praticamente distrutto dagli attacchi americani contro il Paese. L’Iran, Vai su Facebook

I bombardamenti hanno rallentato il programma nucleare iraniano, senza «annientarlo»; Regge la tregua tra Israele e Iran. Trump attacca Cnn e Nyt: Siti nucleari in Iran distrutti - Israele, è presto per valutare i danni ai siti nucleari iraniani; Iran-Israele, le news del 24 giugno. La tregua regge. Netanyahu: “Vittoria storica, durerà per generazioni”.

I bombardamenti hanno solo rallentato il programma nucleare iraniano, dice l'intelligence. Trump: "Fake news" - Un rapporto dell'intelligence americana contraddice la Casa Bianca, secondo la quale i siti di arricchimento dell'uranio iraniano sono stati "completamente distrutti". Segnala ilfoglio.it

I bombardamenti hanno rallentato il programma nucleare iraniano, senza «annientarlo» - Lo dice un report preliminare dell'intelligence statunitense, smentendo quanto sostenuto da Donald Trump e Benjamin Netanyahu ... Secondo ilpost.it