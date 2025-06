I balloni di fieno dello sfalcio del vallo delle mura al Marcora

I palloni di fieno dello sfalcio del vallo delle mura al Marcora rappresentano un esempio concreto di sostenibilità, collaborazione educativa e rispetto per l’ambiente. Un’iniziativa che unisce comunità e istituzioni, dimostrando come si possa coniugare cura del patrimonio storico con pratiche eco-compatibili. In questo contesto, il Comune di Piacenza e l’Istituto Agrario Raineri Marcora si impegnano a valorizzare il verde pubblico, promuovendo un futuro più verde e consapevole.

