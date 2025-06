IA disco verde Camera alla nuova legge Ritorna al Senato

La Camera dà il via libera alla nuova legge sull'intelligenza artificiale, un passo cruciale verso l'innovazione e la regolamentazione etica del settore. Con 136 voti favorevoli, il provvedimento torna al Senato per l’approvazione finale, mentre le proteste delle forze di sinistra sottolineano l’importanza di un dibattito aperto sui diritti digitali. È un momento decisivo che potrebbe plasmare il futuro tecnologico del nostro Paese.

Roma, 25 giu. (askanews) – Disco verde dalla Camera alla nuova legge sull’intelligenza artificiale con 136 voti a favore, 94 contrari e 5 astensioni. Il testo modifica quello approvato lo scorso marzo al Senato e torna dunque a palazzo Madama per l’approvazione definitiva. Alleanza Verdi e Sinistra ha esposto in aula cartelli di protesta durante l’approvazione: “noi con Assange, voi con le fake news”, “la verità è un diritto”, “vogliamo uno spazio informativo pulito” le scritte sui cartelli esposti in aula dal leader Avs Nicola Fratoianni e da altri parlamentari del gruppo. L'articolo I.A., disco verde Camera alla nuova legge. 🔗 Leggi su Ildenaro.it