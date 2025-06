I 251 anni della Guardia di finanza Scoperti 44 ’sconosciuti’ al Fisco

In occasione dei 251 anni della Guardia di Finanza, un anniversario ricco di successi e impegno, sono stati scoperti oltre 44.821 soggetti sconosciuti al fisco. Il comandante provinciale Nicola Piccinni ha sottolineato l’importanza della vicinanza alla comunità e della lotta contro evasione, frodi e criminalità . Un impegno costante che rafforza la sicurezza economica del nostro Paese. La strada verso un sistema più trasparente e giusto continua, con determinazione e professionalità .

La Guardia di finanza ha festeggiato ieri il 251esimo anniversario della fondazione. "Voglio ringraziare tutti per la salda vicinanza alla comunità – ha detto il Comandante provinciale Nicola Piccinni nel suo discorso – che ci ha consentito di tutelare al meglio gli interessi della collettività ". La lotta all' evasione fiscale e al sommerso, il contrasto alle frodi sui finanziamenti pubblici, alla criminalità organizzata, al riciclaggio, all'abusivismo finanziario, alle truffe "sempre più rappresentano il quotidiano compito da parte della Guardia di finanza – ha aggiunto – per far fronte ad una minaccia connotata da trasversalità nei diversi settori.