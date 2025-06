I 251 anni della Guardia di Finanza Lotta dura a evasori e faccendieri | Nessuna emergenza mafia

In occasione del 251° anniversario della Guardia di Finanza, il comandante regionale Nicola Altiero ha ribadito l’impegno costante contro evasori e criminalità, sottolineando che “massima tutela agli onesti e guerra aperta a chi fa il furbo”. Un messaggio forte che testimonia la determinazione del corpo nel proteggere il nostro territorio. Con oltre un anno di interventi efficaci alle spalle, la Guardia di Finanza continua a essere baluardo di legalità e giustizia.

"Massima tutela agli onesti e guerra aperta a chi fa il furbo". E' il segnale che ha mandato il comandante regionale della guardia di finanza Nicola Altiero nel presentare ieri il bilancio operativo del comando delle Marche con gli interventi effettuati negli ultimi 16 mesi di attività dei reparti. Un bilancio reso noto in occasione della festa per i 251 anni dalla fondazione del corpo. Un impegno a tutto campo contro la criminalità a tutela delle imprese e delle famiglie con 26mila interventi fatti in tutta la regione e oltre 2.900 indagini per contrastare illeciti economico-finanziario e le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia marchigiana.