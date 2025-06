I 12 consigli crudeli di una mamma mostrano la verità del post partum | Nessuno ci dice che soffriremo da sole

Il post partum è un viaggio sconosciuto, fatto di emozioni intense e sfide inaspettate. Bee De La Cruz, mamma del New Jersey, apre il suo cuore condividendo i 12 consigli crudeli che nessuno ci svela, rivelando il lato più duro della maternità. La sua sincerità tocca le corde profonde delle nuove mamme, invitandole a riscoprire se stesse e ad abbracciare la loro nuova identità con coraggio. Continua a leggere per scoprire cosa ci aspetta in questo percorso di rinascita.

Bee De La Cruz, mamma del New Jersey, è diventata virale grazie a un video nel quale ha raccontato senza messi termini il lato più duro e complicato del post partum. Tra consigli pratici e riflessioni profonde, la madre ha invita le madri a smettere di rincorrere la vecchia sé e ad accogliere con coraggio la nuova identità che nasce con un figlio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

