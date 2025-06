HYROX Roma 2025 | la prima volta della celebre competizione fitness nella Capitale

sport e del benessere. Preparati a vivere due giorni di emozioni, sfide e inclusione, mentre atleti da tutto il mondo si confrontano in un palcoscenico di resistenza e determinazione, rendendo questo debutto un appuntamento imperdibile per appassionati e curiosi. Hyrox Roma 2025 segna l’inizio di una nuova era per il fitness nella Città Eterna, lasciando il segno nel cuore di tutti.

Per la prima volta HYROX arriva a Roma: il 27 e 28 settembre 2025, la celebre competizione internazionale di fitness indoor farà il suo attesissimo debutto nella Città Eterna, trasformando la Fiera di Roma in un’arena dedicata alla resistenza, alla forza e allo spettacolo sportivo. L’evento promette di essere uno dei più iconici della stagione, inserendosi nel fitto calendario di manifestazioni che consolidano Roma come capitale mondiale dello sport, del turismo e della cultura. Cos’è HYROX?. HYROX è una competizione indoor che unisce 8 km di corsa a 8 stazioni di workout funzionale, in un formato unico pensato per mettere alla prova atleti di ogni livello. 🔗 Leggi su Funweek.it

