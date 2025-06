Humanitas University medici-ingegneri E nasce la laurea in Osteopatia

Nel cuore di Humanitas University, un nuovo capitolo si apre con innovazioni che cambiano il volto della formazione medica e ingegneristica. I primi medici-ingegneri di Medtech stanno per laurearsi, mentre nasce un corso in Osteopatia, arricchendo l’offerta del campus internazionale dedicato alle Life Sciences. Alessio Aghemo annuncia un futuro all’avanguardia: scopriamo insieme come queste iniziative stanno plasmando professionisti capaci di integrare scienza e cura.

Si stanno per laureare i primi medici-ingegneri di Medtech e nasce un corso di laurea in Osteopatia. Alessio Aghemo, direttore di dipartimento di Humanitas University, annuncia le novitĂ nel campus internazionale dedicato alle Life Sciences. Arrivano al traguardo i pionieri di Medtech: quali i punti di forza di questo nuovo profilo? "Medtech unisce le competenze ingegneristiche - e quindi tre anni di Ingegneria biomedica - all'interno del percorso di sei anni di Medicina e Chirurgia. Una scommessa nata dalla visione di Humanitas University e Politecnico di Milano che per primi in Europa hanno creato sei anni fa questo modello per rispondere alle sfide che sempre piĂą si troveranno davanti i professionisti della cura, tra tecnologie, medicina di precisione, intelligenza artificiale, big data".

