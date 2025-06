Hoyningen-Huene in mostra a Roma tra Chanel e Katharine Hepburn

Roma rende omaggio a George Hoyningen-Huene, il fotografo che ha rivoluzionato l'arte della moda tra gli anni Venti e Trenta, immortalando icone come Chanel e Katharine Hepburn. La mostra "George Hoyningen-Huene. Art.Fashion.Cinema" a Palazzo Braschi apre uno sguardo esclusivo sulla sua straordinaria carriera, con oltre 100 immagini di grande impatto visivo. Un’occasione imperdibile per immergersi nel suo mondo di eleganza e innovazione. La mostra resterà aperta fino al 19 ottobre, invitandoci a scoprire un’epoca di stile senza

Roma, 25 giu. (askanews) - Hoyningen-Huene negli anni Venti e Trenta a Parigi ha realizzato le immagini di moda di Chanel, Balenciaga, Schiaparelli, è stato capo fotografo di Vogue Francia negli anni del Surrealismo e orma Roma lo celebra con la mostra "George Hoyningen-Huene. Art.Fashion.Cinema", a Palazzo Braschi fino al 19 ottobre. Nel Museo di Roma sono esposte oltre 100 immagini distribuite in dieci sezioni differenti, con stampe al platino che esaltano lo stile elegante e sobrio del fotografo definito da Richard Avedon "un genio, il maestro di tutti noi". L'esposizione curata da Susanna Brown ripercorre la carriera del fotografo figlio di un'altolocata americana e di un barone estone, che dopo la rivoluzione d'ottobre lasciò la Russia per trasferirsi prima a Londra e poi nel 1920 nella Parigi di Man Ray, Salvador Dalì, Pablo Picasso, Jean Cocteau, Josephine Baker, Lee Miller, modella, fotografa e sua grande amica, una delle protagoniste di questa mostra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Hoyningen-Huene in mostra a Roma, tra Chanel e Katharine Hepburn

