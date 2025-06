Houghton sul perché l’Inghilterra può difendere il loro trofeo euro

L'Inghilterra si prepara a scrivere un nuovo capitolo di gloria all'Europeo, vivendo una storica sfida per difendere il prestigioso trofeo. Dal 5 luglio, le "Leonesse" scenderanno in campo con l'obiettivo di ripetere il successo del 2017, ma avversari di primo piano come Spagna e Germania sono pronti a mettere i bastoni tra le ruote. L'ex capitano Steph Houghton ci spiega perché questa squadra può farcela e conquistare nuovamente il cuore dei tifosi.

L'Inghilterra inizia la loro campagna Euro il 5 luglio e sono tra i favoriti a vincere il trofeo quest'estate. Le leonesse sono la prima squadra senior in Inghilterra a difendere un grande trofeo del torneo dal 1970. Tuttavia, artisti del calibro di Spagna e Germania sono anche i favoriti per l'argenteria e sono stati in forma impressionante. Ma l'ex difensore dell'Inghilterra e il capitano Steph Houghton crede che le leonesse abbiano il potere del fuoco di vederli. Le leonesse affronteranno prima la Francia nel torneo. Houghton, che si ritirò nel 2024, disse alla BBC Radio 5 Live: "Guardi artisti del calibro di Alessia Russo, Beth Mead, Chloe Kelly, Lauren Hemp, Aggie Beever-Jones.

