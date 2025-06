Hostess morta a Vienna la cugina | Il fidanzato dice di averla trattenuta e poi di essersi seduto perché non l' ha fermata?

Una tragedia scuote Vienna: Federica Bevilacqua chiede giustizia per la morte della giovane hostess, caduta dal terzo piano in circostanze misteriose. Il fidanzato sostiene di averla trattenuta e poi seduto, ma le domande restano senza risposta. La passione per la vita della 24enne rende ancora più difficile accettare questa perdita improvvisa. Ora è il momento di fare luce e scoprire cosa si nasconde dietro questa tragica vicenda.

Federica Bevilacqua parla della 24enne caduta dal terzo piano di un palazzo: "Amava troppo la vita, non si sarebbe mai suicidata. Vogliamo delle risposte e vogliamo che si indaghi".

Vienna, hostess palermitana Aurora Maniscalco morta a 24 anni dopo essere caduta da un balcone, la cugina: "Non è stato un incidente" - La tragica scomparsa di Aurora Maniscalco, giovane hostess palermitana di 24 anni, sconvolge l'intera comunità.

