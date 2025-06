Holden annuncia il nuovo singolo Baby Drive

Holden torna sulla scena musicale con il suo attesissimo singolo Baby Drive, in uscita il 27 giugno. Un mix irresistibile di R&B ed elettronica che rievoca le sonorità dei primi anni 2000, trasportandoci in una relazione intensa e imprevedibile. Scritto e prodotto dall'artista insieme a Davide Simonetta, il brano promette di conquistare i cuori di chi cerca emozioni autentiche e sonorità coinvolgenti. La storia dietro questa canzone è pronta a sorprendere...

che richiama le sonorità dei primi anni 2000. , in uscita il 27 giugno in digitale e da ora disponibile in pre-save. Un brano R&B ed elettronico che richiama le sonorità dei primi anni 2000, in cui il cantautore racconta una relazione intensa e imprevedibile. Scritto e composto da Holden e prodotto dall’artista con Davide Simonetta, parla di una storia travolgente che si ambienta nella frenesia del centro di Roma, tra corse in auto e attimi sospesi su un arrangiamento R&B e synth leggeri. Il brano alterna momenti ritmati e coinvolgenti a passaggi più intimi e riflessivi, restituendo con autenticità l’instabilità vissuta dai protagonisti. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Holden annuncia il nuovo singolo Baby Drive

In questa notizia si parla di: holden - annuncia - singolo - baby

AIUTATECI A TROVARE il nostro gatto Si chiama Holden .. da 4 giorni non lo vediamo più.. è abituato a stare un po' in casa e un po' fuori .. abitiamo in via san Vittore a Rivalta...se qualcuno lo avesse visto o se qualcuno l ha preso pensando fosse randagio Vai su Facebook

Holden annuncia il nuovo singolo Baby Drive; Holden di Amici 23: dal record di streaming alla ex famosa e le polemiche sui nepo baby.

Amici 23, l'annuncio di Holden: "Inizia un nuovo viaggio, sono fomentatissimo" - ComingSoon.it - Il cantante ed ex allievo della 23esima edizione di Amici, Holden, torna sui social per annunciare l'uscita del suo nuovo EP e ringraziare tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto in questi mesi. Si legge su comingsoon.it

Holden è in uscita con Grandine, nuovo singolo con mew: “La storia di un amore travagliato” - Fanpage.it - Oltre all’uscita di questo nuovo singolo, a breve inizierà anche il suo tour nei club italiani . Lo riporta fanpage.it