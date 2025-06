Hojlund-Inter nerazzurri vicini all’attaccante dello United? La situazione particolare con lo United

L’Inter si prepara a sferrare un colpo importante sul mercato: Rasmus Hojlund, giovane promessa del Manchester United, potrebbe vestire presto la maglia nerazzurra. La trattativa si infiamma e il nome dell’attaccante danese torna in primo piano, alimentando entusiasmo tra i tifosi interisti. Con uno sguardo puntato alle sfide future, l’Inter punta deciso a rafforzarsi, rendendo questa operazione una delle più calde della sessione di mercato.

Il nome di Rasmus Hojlund torna prepotentemente al centro delle voci di mercato, e il binomio Hojlund-Inter inizia a prendere forma con crescente concretezza. L'attaccante danese, attualmente al Manchester United, potrebbe presto lasciare la Premier League e tornare in Italia.

Hojlund Juventus, l’attaccante del Manchester United proposto ai bianconeri: altri bomber lo superano nella lista dei preferiti? Gli aggiornamenti - Rasmus Hojlund, attaccante del Manchester United, è stato proposto alla Juventus, ma il suo posto nella lista dei bomber preferiti sembra essere superato da altri nomi.

Attenta Inter, sale il pressing del Napoli su Hojlund. L'Inter non è il solo club che sta cercando di riportare in Serie A Rasmus Hojlund. Sulle tracce dell'attaccante del Manchester United, infatti, c'è anche il Napoli, alla ricerca di un altro centravanti.

Inter, priorità attaccante: occhi su Hojlund del Manchester United e Bonny del Parma; Hojlund all'Inter? L'attaccante sul suo futuro: Ho un contratto col Manchester United, mi aspetto di giocare lì; L'Inter non molla Hojlund: incontro a breve, ma lo United chiede 45 milioni.

Hojlund Juve, segnali d'addio al Manchester United per l'attaccante danese: Amorim ha scelto lui in vista della prossima stagione. Rasmus Hojlund potrebbe veramente lasciare il Manchester United.

CdS - Assalto a Hojlund: tutto passa da Taremi. Il danese ha già dato l'ok al trasferimento all'Inter. Taremi è riuscito a fuggire da Teheran, ma probabilmente il suo futuro non sarà più nerazzurro.