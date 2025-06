Hojlund Inter la dirigenza nerazzurra prepara l’assalto al danese | tutto passa da Taremi

L’Inter si prepara a sferrare il grande assalto a Rasmus Hojlund, il promettente attaccante danese. La trattativa sembra ormai in dirittura d’arrivo, ma tutto dipende dalla cessione di Taremi, ancora in bilico tra le diverse opzioni di mercato. La strategia nerazzurra è chiara: fare spazio per il nuovo colpo e rinforzare l’attacco. Il futuro della rosa interista si gioca su questi dettagli cruciali…

Hojlund Inter, il danese ha già dato l'ok al trasferimento in nerazzurro: prima però bisogna procedere con la cessione di Taremi, i dettagli. Taremi ha trovato modo di lasciare Teheran, ma la sua permanenza nell' Inter sembra incerta. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club milanese è attivamente alla ricerca di una nuova destinazione per l'attaccante iraniano, al fine di liberare spazio per Rasmus Hojlund. Quest'ultimo, oltre a Bonny, è considerato il rinforzo ideale per completare il trio d'attacco con Lautaro e Thuram. Diverse squadre, tra cui Fulham, Nottingham Forest e Besiktas, hanno mostrato interesse per Taremi.

Taremi e la continuità cercata. L’Inter rinnova la sua fiducia! - Mehdi Taremi sta conquistando sempre più spazio all'Inter grazie a prestazioni brillanti in Serie A e Champions League.

