Hojlund Inter Amorim sceglie Zirkzee e fa un assist ai nerazzurri | via libera alla cessione dell’ex Atalanta!

Le condizioni dell’affare. Rasmus Hojlund potrebbe presto lasciare il Manchester United e accendere il mercato Inter. Secondo quanto riportato da TalkSPORT, il tecnico dei Red Devils, Ruben Amorim, avrebbe deciso di puntare con decisione su Joshua Zirkzee, aprendo così a una possibile cessione del nazionale danese. Hojlund, arrivato due estati fa dall’Atalanta per circa 75 milioni, ha ribadito la volontà di restare e giocarsi le sue carte a Old Trafford. Tuttavia, con Amorim sempre più orientato verso altri profili offensivi, il suo futuro resta in bilico. 🔗 Leggi su Internews24.com