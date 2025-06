Ho la sclerosi multipla peggioro lentamente | il dramma del famoso di Rai

ho perso, ma ho anche imparato a trovare forza nella fragilità. La sua testimonianza ci ricorda quanto il coraggio e la determinazione siano essenziali di fronte alle sfide più dure, invitandoci a guardare oltre il dolore per scoprire la resilienza che ci rende umani.

È una confessione che arriva come un pugno nello stomaco e che squarcia il velo sul dolore nascosto dietro una delle voci più celebri della radio italiana. Emanuele Dotto, radiocronista simbolo di Tutto il calcio minuto per minuto, ha rivelato a la Repubblica di essere affetto da sclerosi multipla progressiva. Una diagnosi arrivata poco dopo la pensione, sette anni fa, che ha stravolto per sempre la sua quotidianità. « Ho avuto molto, e molto mi è stato tolto – confessa – però nel cambio ci guadagno », dice con un filo di voce e una dignità che commuove. Oggi Dotto vive su una carrozzina, in una condizione che peggiora lentamente, ma senza mai spegnere del tutto la lucidità e l’ironia che lo hanno reso amato da generazioni di ascoltatori. 🔗 Leggi su Tvzap.it