Ho chiesto di mettere in sicurezza il tiglio In via Piave | Prima o poi sarebbe crollato

Ho chiesto di mettere in sicurezza il tiglio in via Piave, poiché il suo potenziale crollo rappresentava un rischio per la sicurezza dei residenti e degli automobilisti. Preoccupato per l’incolumità dell’area all’incrocio con via Sernaglia, Giampaolo Conte, residente e amministratore della pagina “La Voce…”, ha prontamente segnalato la questione alle autorità competenti, dimostrando attenzione e responsabilità verso il suo quartiere. La prevenzione è fondamentale per vivere in un ambiente più sicuro e tranquillo.

Temeva per la sicurezza dell'area, all'incrocio tra via Piave e via Sernaglia, per questo ha contattato la polizia locale e ha chiesto che il tiglio dei giardini venisse messo in sicurezza. Giampaolo Conte, residente del rione e amministratore della pagina che segnala i fatti della zona, "La Voce.

