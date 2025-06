Hitachi EverFlex AI Data Hub as a Service | semplificare l’AI e l’Innovazione nei dati distribuiti

Scopri Hitachi EverFlex AI Data Hub as a Service, la soluzione innovativa che semplifica l'intelligenza artificiale e trasforma i dati distribuiti in un vantaggio competitivo. Con questa piattaforma all-in-one, totalmente gestita e offerta in modalità as a Service, Hitachi Vantara apre nuove frontiere nell’Hybrid Cloud, consentendo alle aziende di accelerare l'innovazione e ottimizzare le risorse con facilità e sicurezza. Un passo decisivo verso il futuro dei dati intelligenti.

(Adnkronos) – Hitachi Vantara, società controllata da Hitachi Ltd. e specializzata in soluzioni di archiviazione dati e infrastrutture per l'Hybrid Cloud, ha annunciato, per mezzo di una nota ufficiale, il lancio di Hitachi EverFlex AI Data Hub as a Service. Una soluzione infrastrutturale all-in-one, interamente gestita e erogata in modalità as a Service, progettata per . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

