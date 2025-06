Hanno deciso così | addio ad Alvaro Vitali la notizia sui funerali

Una notizia che scuote il mondo dello spettacolo e il cuore di intere generazioni: Alvaro Vitali, icona indimenticabile della commedia italiana, ci lascia. La sua scomparsa rappresenta la fine di un’epoca fatta di risate e personaggi memorabili. La famiglia annuncia con tristezza i funerali, previsti domani alle 15:00 presso la Chiesa di San Pancrazio a Monteverde Vecchio, Roma. Un ultimo saluto per uno dei miti del cinema italiano.

Una notizia che spezza il cuore di intere generazioni: Alvaro Vitali è morto, e con lui se ne va uno degli ultimi volti simbolo della commedia italiana più popolare e iconica. La famiglia ha diffuso un comunicato scarno ma carico di emozione: «Con profondo dolore, salutiamo Alvaro Vitali. Chi vorrà dargli l'ultimo saluto, il funerale si terrà domani alle ore 15:00 presso la Chiesa di San Pancrazio, a Monteverde Vecchio a Roma». Una cerimonia che si preannuncia partecipata e sentita, soprattutto per chi, negli anni, ha amato e seguito l'attore che ha incarnato il personaggio di Pierino, diventato leggenda del cinema comico e irriverente.

