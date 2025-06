Hair hardware quest' estate gli accessori per capelli sono rigidi

Quest’estate, gli accessori per capelli si trasformano, diventando veri e propri protagonisti di stile. Fiocchi, foulard e nastrini resistono al tempo, ma sono spille, perle, punti luce e fermagli metallici a dominare la scena, aggiungendo un tocco di eleganza e originalità anche ai look più basics. Sono gli alleati perfetti per elevare ogni acconciatura, regalando un tocco di glamour e personalità. Vieni a scoprire come rendere i tuoi capelli irresistibili!

Fiocchi, foulard e nastrini non scompaiono, ma a prevalere sono spille, perle, punti luce, fermagli, anche maxi, e in generale decori rigidi, metallici. Gli alleati per elevare anche gli hair look più semplici.

Un'idea per la testa: hair hardware, quest'estate gli accessori per capelli sono rigidi.

