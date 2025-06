Hacker si introducono nelle telecamere delle case per spiare la gente e vendevano le password sul mercato nero | la scoperta choc nell’inchiesta del tribunale di Milano

Un'indagine scioccante rivela come hacker penetrino nelle telecamere di sicurezza domestiche, spiano le nostre vite più intime e vendano le password nel mercato nero. Ci sentiamo protetti, ma in realtà siamo vulnerabili, e questa scoperta del tribunale di Milano solleva gravi dubbi sulla nostra privacy. È un allarme che ci invita a riflettere sulla sicurezza digitale e a proteggere i nostri spazi più personali.

Ci guardano, ci osservano nei nostri momenti più intimi. Sanno quando siamo in casa e quando usciamo, conoscono le nostre abitudini. Tutto. E lo fanno attraverso le telecamere di sicurezza che noi stessi abbiamo installato per sentirci più protetti. È uno scenario inquietante, ma è la realtà del mercato nero della privacy scoperto da un’inchiesta coordinata dal pubblico ministero di Milano, Giovanni Tarzia, che ha scoperchiato una di quest e reti criminali, portando alla condanna di cinque esperti informatici, tra cui alcuni installatori di sistemi di videosorveglianza e domotica. Con pene comprese tra i 2 anni e mezzo e i 3 anni e mezzo di reclusione (già ridotte di un terzo per la scelta del rito abbreviato), il giudice Cristian Mariani del Tribunale di Milano ha riconosciuto gli imputati colpevoli di associazione per delinquere e detenzionediffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Hacker si introducono nelle telecamere delle case per spiare la gente e vendevano le password sul mercato nero”: la scoperta choc nell’inchiesta del tribunale di Milano

In questa notizia si parla di: mercato - telecamere - nero - hacker

Guida a Palia: Come sbloccare e visitare il mercato nero di Zeki - Scopri il misterioso mercato nero di Zeki in Palia! In questa guida, ti sveleremo come sbloccare l'accesso a un mondo nascosto, dove potrai esplorare il Sottosuolo e acquistare oggetti unici.

Le telecamere di casa tua ti stanno spiando? Ecco 7 consigli per non diventare vittima degli hacker domestici; Telecamere di casa hackerate per vendere i video intimi sul web, condannati 5 esperti informatici. «Migliaia d; Lo Spyware Pegasus Sbarca nel Mercato Nero! In vendita per 1,5 milioni di dollari con licenza GOD.

Le telecamere di casa tua ti stanno spiando? Ecco 7 consigli per non diventare vittima degli hacker domestici - Da Milano arriva l’allarme per migliaia di famiglie: le videocamere di sicurezza diventano finestre aperte sulla nostra intimità. Scrive msn.com

Telecamere di casa hackerate per vendere i video intimi sul web, condannati 5 esperti informatici. Migliaia di persone spiate - Cinque esperti informatici, tra cui alcuni installatori di sistemi di videosorveglianza e domotica, sono stati condannati a pene comprese tra i 2 anni e mezzo e i 3 anni e mezzo di reclusione ... Segnala leggo.it