provocazione che oltrepassa il limite del rispetto e del fair play. La passione può infiammare gli animi, ma è fondamentale mantenere sempre un senso di sportività. Quando il confine tra sfottò e offesa si sgretola, si rischia di danneggiare lo spirito autentico del calcio e delle sue tifoserie. Perché, alla fine, il vero valore dello sport sta nel rispetto reciproco e nella grandezza di saper perdere con dignità.

“E chi non salta è un gobbo juventino”. La Juve è su tutte le furie contro il campione, il video rimosso. Stavolta ha esagerato. Nel calcio la gogliardia è una degli elementi fondamentali, gli sfottò tra tifoserie sono l’anima del calcio, una componente fondamentale del gioco. Ci sono, però, situazioni in cui a farla da padrone è il cattivo gusto. Quando sei un campione esposto non si tratta più di gogliardia, si tratta di una vera e propria offesa. La Juventus ha giudicato in questo modo il video pubblicato sui suoi social da un campione molto esposto. L’offesa è risultata così grande che il video è scomparso da lì a poco. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Ha esagerato, Juve furiosa: il video è un insulto

