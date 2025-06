Ha detto sì al Napoli il colpo sconvolge la Serie A

Il Napoli non si ferma e si prepara a consolidare il suo trono in Serie A con un colpo da prima pagina. Dopo l’asse con Kevin De Bruyne, il sogno si arricchisce di un nuovo tassello che potrebbe rivoluzionare il campionato. La piazza azzurra è in fermento, pronti a scrivere un’altra storica pagina: c’è grande attesa per il prossimo passo della società , che punta deciso a riconfermarsi campioni e a mantenere vivo il sogno tricolore.

Il Napoli incassa il sì e si prepara ad un altro grande colpo dopo Kevin de Bruyne: cosa manca per chiudere l’operazione “Andiamo a vincere lo scudetto” ha tuonato Conte dopo Parma-Napoli, lanciando la volata che ha portato poi al tricolore azzurro. “Andiamo a difendere lo scudetto” grida ora la societĂ partenopea che ha iniziato il mercato con tutta l’intenzione di costruire una rosa ancora piĂą forte. C’è da difendere il titolo conquistato, ma anche da onorare la Champions League ed allora De Laurentiis, Manna e Conte hanno intenzione di fare sul serio. Il primo acquisto ha chiarito le intenzioni del club: Kevin de Bruyne è un colpo da novanta, un rinforzo capace di cambiare gli equilibri del campionato. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Ha detto sì al Napoli, il colpo sconvolge la Serie A

In questa notizia si parla di: napoli - colpo - detto - sconvolge

“Ha detto sì al Napoli”, altro colpo di Manna: Conte gongola - Il Napoli continua a scrivere la sua storia di successi e ambizioni, e con ogni nuovo acquisto si avvicina sempre di più a raggiungere obiettivi straordinari.

In via Napoli un violento incidente ha coinvolto uno scooter con a bordo tre giovanissimi – un 18enne, una 15enne e un 16enne – e una Fiat Bravo guidata da un 52enne. Lo scontro è stato devastante: il motociclo è finito contro un’auto parcheggiata. I ragazzi, Vai su Facebook

“Non sono convinto”: clamoroso Conte, l’annuncio sconvolge la Juve; Repubblica - Colpo Chiesa-Napoli negli ultimi giorni di mercato: ecco come stanno le cose; Un posto al sole spoiler: Ferri, Filippo e Serena, colpo di scena che sconvolge il pubblico.

Napoli, colpo di scena! Zazzaroni: “Addio Conte, vi dico che…” / News - MSN - Nonostante il ko contro il Como, la squadra azzurra è appigliata all’Inter ad un solo punto di distanza ... Secondo msn.com

Walker: "Che colpo il Napoli, guardi quell'immagine e pensi: chi l'avrebbe mai detto?" - Credo sia stato un ottimo affare per il club napoletano', ha spiegato il calciatore del City. Riporta msn.com