Ha accoltellato moglie e figli | per la difesa il meccanico di Cianciana è incapace di intendere e di volere

Si avvicina la sentenza in un caso sconvolgente che ha scosso la comunità di Cianciana. Il processo con rito abbreviato per il meccanico di 36 anni, accusato di aver accoltellato moglie e figli durante una lite, sta per giungere al termine. La vicenda, avvenuta il 23 maggio dello scorso anno, pone ancora una volta l’attenzione sulla delicata linea tra difesa e responsabilità. Manca poco alla conclusione di questa tragica vicenda, che solleva interrogativi cruciali sulla gestione della rabbia e sull'incapacità di intendere e di volere.

Manca poco alla conclusione del processo con il rito abbreviato che vede imputato il meccanico di Cianciana di 36 anni che accoltellò moglie e figli al termine di una violenta lite. Il fatto avvenne il 23 maggio dello scorso anno. Nell'ultima udienza, quella che precede l'ultima seduta che.

