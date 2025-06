Gyokeres Juve lo svedese vuole quella squadra! Bianconeri sempre più lontani | svelata la posizione dell’attaccante Gli ultimi aggiornamenti

Il mercato della Juventus si fa sempre più infiammato, con gli ultimi aggiornamenti che rivelano l'interesse dello svedese Gyokeres a vestire la maglia bianconera. Mentre le trattative per Jonathan David e Osimhen avanzano tra ostacoli e costi elevati, lo scenario si complica ulteriormente: Gyokeres mira all'Arsenal, lasciando i bianconeri a cercare altre strade. La partita è appena iniziata, e il futuro dei top-attaccanti si gioca sul filo del rasoio.

Gyokeres Juve, lo svedese vuole quella squadra! Ultime novità sul futuro del bomber: cosa filtra sul bomber dello Sporting. La Juventus avanza per Jonathan David. In caso di fumata nera, però, rimane in piedi la pista che porta a Osimhen, per quanto tortuosa e costosa. Come riportato da Tuttosport, inoltre, sarà altrettanto difficile arrivare a Viktor Gyokeres: lo svedese punta a trasferirsi all’ Arsenal e dunque rientrerebbe in corsa solo in caso di trattativa saltata con la Premier. In ogni caso, i costi dell’operazione con lo Sporting sono piuttosto alti. I bianconeri si allontanano dal bomber svedese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com