Gyokeres fa gola a mezza Europa | anche il Liverpool nella corsa

più prestigiosi club europei, e le sue qualità stanno catturando l’attenzione di molti. Con il suo talento esplosivo e la fame di successo, Gyokeres si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera, lasciando il Portogallo per affrontare sfide ancora più ambiziose. La sua strada sembra ormai tracciata verso un grande palcoscenico internazionale, e il mondo del calcio è ansioso di scoprire dove lo porterà il suo talento.

Un talento esploso in Portogallo, ma con il destino sempre più lontano da Lisbona. Il futuro di Victor Gyokeres resta tutto da scrivere, ma una cosa è certa: il bomber svedese dello Sporting non resterà ancora a lungo a guardare dalla vetrina della Primeira Liga. Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese Correio de Manhã, il giocatore avrebbe espresso la volontà di lasciare lo Sporting per compiere finalmente il grande salto in uno dei top campionati europei. E intorno a lui, nel frattempo, si è scatenata una vera e propria asta internazionale. La Juventus c’è, ma ora il Liverpool alza la posta. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Gyokeres fa gola a mezza Europa: anche il Liverpool nella corsa

