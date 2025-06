Gym boxe Irene Mariani gioisce per il titolo italiano

Con determinazione e passione, Irene Mariani ha conquistato il suo primo titolo italiano ai campionati Gym Boxe di Cattolica, dimostrando che il duro lavoro in palestra ripaga. Questa giovane promessa, classe 2007 e studentessa del liceo classico di Aulla, incarna il sogno di ogni atleta: trasformare il fuoco interiore in un trionfo concreto. La sua storia è solo all'inizio, e il futuro promette grandi emozioni...

"Per me la boxe è un fuoco che ho dentro, ma dietro a ciascun match c'è sempre il grande lavoro fatto in palestra". Così Irene Mariani esordisce raccontando il suo titolo tricolore conquistato nei giorni scorsi a Cattolica, ai campionati italiani Gym Boxe (il pugilato con contatto controllato). Classe 2007, studentessa della classe quinta del liceo classico di Aulla, la Mariani si è imposta nella categoria junior -57 kg, dopo avere vinto anche il titolo regionale. Con un passato nella pallavolo (la praticavano i genitori) e nella corsa, in casa con il padre Irene simulava qualche incontro di boxe che vedeva in televisione.

