Guida ubriaco e contromano di notte in autostrada poi si ferma lungo la corsia di sorpasso e si accascia – Le immagini

Una notte da incubo sull’autostrada Sistiana – Rabuiese: un uomo ubriaco, alla guida contromano, si ferma improvvisamente lungo la corsia di sorpasso e si accascia sul volante, rischiando gravemente la sicurezza di tutti. La sua vicenda, avvolta in immagini shock, ha portato all’intervento della polizia stradale di Trieste, che ha messo in sicurezza il conducente e avviato le procedure legali. Un episodio emblematico che ci ricorda quanto siano cruciali la prudenza e il rispetto delle norme stradali.

Guidava ubriaco e contromano di notte lungo l’autostrada Sistiana – Rabuiese. A un certo punto ha fermato il veicolo lungo la corsia di sorpasso ed è crollato sul volante. Raggiunto da una pattuglia della polizia stradale di Trieste il conducente, un cittadino italiano di 31 anni, è stato messo in sicurezza e successivamente denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica. L’episodio è accaduto verso le 4 del 7 giugno, quando al Centro operativo della polizia stradale di Udine è stato segnalato un veicolo contromano all’altezza della galleria Monte d’Oro in direzione confine di Stato. A carico del conducente, proprietario dell’auto, è stata contestata la condotta di guida in stato di ebbrezza alcolica per una concentrazione alcolemica pari a 2,64 grammi di alcol per litro di sangue; un’intossicazione talmente alta che ha costretto l’uomo a interrompere la guida sprofondando in uno stato di incoscienza ed esponendo se stesso e la circolazione a gravi rischi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it