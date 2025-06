Guess salpa con Clovis: lusso, mare e stile a vele spiegate. Questa imponente nave di 27 metri, costruita in metallo aeronautico nel 1983, è molto più di una semplice barca: rappresenta un vero e proprio simbolo di eleganza, potenza e spirito libero. Dopo aver attraversato oceani e ospitato volti celebri, oggi si rinnova con un tocco di moda firmato GUESS. La barca GUESS for Clovis: un connubio perfetto tra avventura e stile senza tempo.

Ci sono barche, e poi c’è Clovis. Lunga 27 metri e costruita in metallo aeronautico nel 1983, questa meraviglia a vela non è solo un mezzo, ma un vero e proprio concetto: di stile, di potenza, di spirito libero. Ha attraversato oceani, accolto volti celebri, resistito al tempo e ai ghiacci. Oggi torna a navigare con addosso qualcosa di nuovo. GUESS ha deciso di vestirla. Letteralmente. La barca GUESS for Clovis Con il progetto GUESS for Clovis, il brand fondato da Paul Marciano lancia un’iniziativa estiva che fonde heritage e contemporaneità, lusso e natura, estetica marina e spirito da jet-set. 🔗 Leggi su Gqitalia.it