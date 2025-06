Guerra Usa Iran vertice Teheran-Mosca | ma Putin scarica gli alleati Le relazioni con gli Usa non sono compromesse

In un contesto di tensione crescente tra USA e Iran, il vertice a Teheran e Mosca rivela sfumature sorprendenti nelle alleanze internazionali. Mentre Putin sembra distanziarsi dai suoi alleati, le relazioni con gli Stati Uniti restano al centro di un delicato equilibrio diplomatico. Il viaggio del ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi a Mosca, con l’obiettivo di consolidare il sostegno, si trasforma in una vera e propria sfida diplomatica: un tentativo di aprire nuovi scenari internazionali e riscrivere le alleanze.

Missione diplomatica con doccia fredda. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi è volato ieri a Mosca con l?intento dichiarato di ottenere un sostegno concreto dopo.

