Guerra Medio Oriente Friedman | Al lavoro con l’Iran ma l’Europa convinca Trump a fermare Putin…

In un contesto altamente tumultuoso, mentre Iran e Israele restano sul filo del rasoio e conflitti si accendono in Gaza e in Ucraina, il giornalista Friedman analizza le mosse di potere tra Medio Oriente e Europa. La sfida di convincere Trump a contenere Putin diventa cruciale per evitare un'escalation globale. Un momento delicato, che richiede una lettura approfondita oltre le apparenze, perché il rischio di un conflitto ancora più ampio è dietro l’angolo.

Il noto giornalista statunitense cerca di spiegare il momento e prova ad andare oltre a quello che sta accadendo Una situazione ancora infuocata e per nulla tranquilla, nonostante la tregua e il cessate il fuoco. Tra Iran e Israele una scintilla e tutto può ancora esplodere, anche perchĂ© in altre zone del mondo si continua a combattere e continuano a morire persone come a Gaza e come in Ucraina, dove la Russia non is è affatto fermata. Guerra Medio Oriente, Friedman: “Al lavoro con l’Iran, ma l’Europa convinca Trump a fermare Putin.” (Ansa Foto) Cityrumors.it Il presidente Donald Trump, tra un insulto e l’altro, cerca di dribblare le polemiche e prova intanto a trovare accordi per il riarmo in Europa e della Nato, poco importa della posizione presa dalla Spagna (che invece del 5% del Pil verserĂ il 2,5%), la situazione resta incandescente ed è un momento delicatissimo, a spiegarlo è Alan Friedman, profondo conoscitore della politica statunitense e della strategia che sta portando avanti Trump. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Guerra Medio Oriente, Friedman: “Al lavoro con l’Iran, ma l’Europa convinca Trump a fermare Putin…”

