Guerra Israele-Iran Netanyahu idolatra se stesso e Trump | Abbiamo distrutto armi iraniane e ottenuto vittoria storica grazie agli Usa - VIDEO

In un discorso che ha entusiasmato la nazione, il premier israeliano Netanyahu si mostra fiero dei successi militari contro l'Iran, tra cui la distruzione di bombe nucleari e missili balistici. Idolatrando se stesso e Trump, celebra una vittoria storica ottenuta grazie al supporto degli Stati Uniti. La "guerra dei 12 giorni" segna un capitolo decisivo, lasciando il mondo a riflettere sulle implicazioni di questa intensa escalation.

Il premier israeliano ha parlato alla nazione dimostrandosi soddisfatto dell'operato israeliano in Iran, dopo aver distrutto "bombe nucleari e 20 mila missili balistici". Infine ha ringraziato Trump Dopo la fine della "guerra dei 12 giorni" fra Iran e Israele, il premier dello Stato ebraico B. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Guerra Israele-Iran, Netanyahu idolatra se stesso e Trump: "Abbiamo distrutto armi iraniane e ottenuto vittoria storica, grazie agli Usa" - VIDEO

