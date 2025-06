Guerra Israele-Iran le ultime notizie sulle tensioni in Medio Oriente e sul conflitto a Gaza Sette soldati israeliani uccisi da ordigno esplosivo a Gaza Arresti di massa in Iran | 700 persone accusate di rapporti col Mossad | DIRETTA

Le tensioni in Medio Oriente continuano ad intensificarsi: oggi, sette soldati israeliani hanno perso la vita a Gaza in un attacco esplosivo, mentre l'Iran si agita con arresti di massa e accuse di spionaggio contro il Mossad. La situazione è in costante evoluzione, con eventi che colpiscono duramente civili e forze militari. Ecco le ultime notizie in tempo reale che descrivono un conflitto sempre più complesso e pericoloso.

Di seguito tutte le ultime notizie di oggi, mercoledì 25 giugno 2025, aggiornate in tempo reale, sulla guerra tra Israele e Iran, le crescenti tensioni in Medio Oriente e il conflitto nella Striscia di Gaza. DIRETTA Ore 9,00 – Media: 9 palestinesi in coda per gli aiuti uccisi nel centro di Gaza – Nove palestinesi sono stati uccisi e diversi altri sono rimasti feriti mentre attendevano i soccorsi nei pressi dell’incrocio di Netzarim, nella Striscia di Gaza centrale. Lo ha reso noto al Jazeera, citando fonti degli ospedali dei martiri di Al-Awda e Al-Aqsa. Ore 8,00 – Arrestate in Iran 700 persone accusate di avere legami con il Mossad – Durante la guerra di 12 giorni tra Teheran e Tel Aviv, l’Iran ha arrestato 700 persone accusate di avere legami con Israele: Ii sospetti hanno collaborato con il Mossad e contrabbandato attrezzature utilizzate dall’organizzazione nei suoi omicidi”. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Guerra Israele-Iran, le ultime notizie sulle tensioni in Medio Oriente e sul conflitto a Gaza. Sette soldati israeliani uccisi da ordigno esplosivo a Gaza. Arresti di massa in Iran: 700 persone accusate di rapporti col Mossad | DIRETTA

In questa notizia si parla di: gaza - uccisi - guerra - israele

Guerra a Gaza, nuovi raid: uccisi marito, moglie e 3 figli. Trump: “Tregua Hamas-Israele vicina” - In un contesto di crescente tensione internazionale, i nuovi raid su Gaza hanno provocato la morte di una famiglia intera, accendendo ulteriormente le polemiche.

Nonostante la guerra aperta tra Israele e Iran, a Gaza si continua a morire. La Protezione civile della Striscia ha reso noto che lunedì 38 palestinesi in cerca di aiuti umanitari sono stati uccisi dai soldati israeliani nel sud della Striscia. Il fuoco sarebbe stato ape Vai su Facebook

Guerra a Gaza, nuovi raid: uccisi marito, moglie e 3 figli. Trump: “Tregua Hamas-Israele vicina” Vai su X

Guerra Israele, almeno 6 soldati Idf uccisi in combattimento a Gaza. LIVE; Gaza: 56mila ormai il totale dei morti. Oggi altri 46 per attacchi Idf su centri di aiuti privati; Iran, le news sulla guerra. Sette soldati israeliani uccisi da ordigno esplosivo a Gaza.

Guerra Israele, almeno 6 soldati Idf uccisi in combattimento a Gaza. LIVE - I militari avevano età comprese tra i 19 e i 21 anni e appartenevano al Battaglione responsabile della distruzione delle infrastrutture di Hamas. Si legge su tg24.sky.it

Israele: almeno 6 soldati uccisi in un combattimento a Gaza - Dopo le reprimende di Trump, ieri sera gli annunci da parte di Netanyahu e Pezeshkian. Secondo ilgazzettino.it