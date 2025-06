Guerra Israele Iran diretta ultime notizie live 25 giugno

Le tensioni tra Israele e Iran esplodono di nuovo, mentre il mondo osserva con apprensione gli sviluppi di una guerra che sembra non avere fine. Dopo la tregua imposta da Trump, le recenti dichiarazioni di Netanyahu e le repliche di Teheran alimentano un clima di incertezza e conflitto aperto. In questo scenario di tensione, tra arresti e accuse di spionaggio, l'attenzione si concentra sulle sorti di questa crisi sanguinosa. Continua a leggere.

Le ultime notizie sulla guerra tra Israele e Iran in diretta dopo la tregua e il cessate il fuoco voluto da Trump. Netanyahu parla di vittoria schiacciante e torna a porre l'attenzione su Gaza: "L'Iran non avrĂ mai il nucleare". Teheran però replica e assicura che il programma nucleare va avanti. Intanto nel Paese è caccia ai traditori co arresti e presunte spie impiccate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

