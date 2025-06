Guerra in Ucraina attacco russo a Dnipro | almeno 19 morti e centinaia di feriti

La guerra in Ucraina continua a mietere vittime e a devastare comunità innocenti. L’attacco russo a Dnipro ha provocato almeno 19 morti e centinaia di feriti, distruggendo scuole, asili e strutture sanitarie. Questa tragedia ricorda quanto il conflitto attraversi ogni aspetto della vita quotidiana, lasciando cicatrici profonde. È fondamentale restare informati e sostenere gli sforzi per la pace, perché ogni azione può fare la differenza.

Almeno 19 persone sono state uccise e quasi 300 ferite dai bombardamenti russi nella regione di Dnipro. Secondo il sindaco di Dnipro, Borys Filatov, il bombardamento ha inoltre danneggiato 19 scuole, 10 asili, una scuola professionale, una scuola di musica e un ufficio di assistenza sociale, oltre a 8 strutture sanitarie.

