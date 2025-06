Guerra in Medio Oriente il prefetto | Più controlli nei luoghi sensibili

Guerra in Medio Oriente: il prefetto di Rimini ha disposto potenziamenti nei controlli presso i luoghi sensibili, rafforzando la vigilanza e la sicurezza del territorio. In risposta agli eventi internazionali e alle minacce che ne derivano, si intensificano le verifiche su siti riconducibili a Israele e agli Stati Uniti. Questa misura mira a garantire la tranquillità dei cittadini e la stabilità della nostra comunità , mantenendo alta l’attenzione su ogni possibile rischio.

Il conflitto in Medio Oriente fa alzare la guardia anche nel Riminese. Come suggerito nei giorni scorsi dal Viminale a seguito del bombardamento dei siti nucleari iraniani da parte degli Stati Uniti, anche la nostra provincia si è impegnata per rafforzare il controllo del territorio e, in particolare, di tutti i siti che possano essere riconducibili ad Israele o agli Stati Uniti. "È stata prevista un'intensificazione dei controlli di possibili luoghi sensibili e d'interesse ricollegabili a Israele e Stati Uniti", conferma lo stesso prefetto di Rimini Giuseppina Cassone, che proprio nei giorni scorsi ha presieduto una riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica incentrato proprio su questo tema.

Guerra in Medio Oriente, potenziati i controlli https://rainews.it/tgr/campania/video/2025/06/guerra-in-medio-oriente-potenziati-i-controlli-a913d23b-1b13-4d88-8d4e-dc91c6472221.html?wt_mc=2.www.tw.rainews24….

