Guerra Congo-Rwanda? Per la Boldrini è colpa della Meloni Quando la politica diventa farsa

La polemica tra Congo e Rwanda si intreccia con le accuse di Laura Boldrini, che colpevolizza Giorgia Meloni in un clima politico spesso surreale. Un’analogia paradossale, come dire che la pioggia è colpa del governo o che i cambiamenti climatici sono responsabilità dell’esecutivo italiano. La politica italiana, a volte, sembra più una farsa che un confronto serio. Ma quali sono davvero le parole di Boldrini sulla guerra? Scopriamolo insieme.

La guerra tra Congo e Rwanda? E’ colpa di Giorgia Meloni. Un pò come dire, “Piove, governo ladro” o, come fece Angelo Bonelli, accusare l’esecutivo italiano dei cambiamenti climatici. Non è una barzelletta anche se viene da ridere. O forse da piangere, perchĂ© a lanciare l’accusa è una ex presidente della Camera, Laura Boldrini. Ed è automatico pensare che quel posto fu occupato da Nilde Jotti. Guerra e Meloni: le parole di Boldrini. “Sulla drammatica situazione che vive la Repubblica democratica del Congo, con una gravissima crisi umanitaria che ha colpito oltre 25 milioni di persone, e le violenze del gruppo ribelle M23, sostenuto dal Rwanda, che ha generato violenti scontri nelle province del Nord e del Sud Kivu, con migliaia di morti e 7 milioni di sfollati, il governo Meloni ha scelto di mettere la testa sotto la sabbia”, scrive la deputata del Pd. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it