Guatterini | Il diritto all’abitare deve essere una priorità

Il diritto all’abitare deve essere riconosciuto come una priorità fondamentale per garantire dignità e inclusione a tutti. A Bergamo, come in tutta Italia, questa emergenza coinvolge ormai ogni fascia sociale, richiedendo interventi concreti e politiche innovative. Renato Guatterini, presidente di Ance Bergamo, sottolinea l’urgenza di un cambio di paradigma: servizi stabili, strumenti efficaci e una visione condivisa sono essenziali per affrontare questa sfida. Solo così potremo costruire un futuro più giusto e sostenibile.

Bergamo. “Oggi il tema della casa coinvolge sempre più persone e non riguarda più solo le fasce più fragili – commenta Renato Guatterini, presidente di Ance Bergamo nel corso dell’assemblea nazionale di Ance che si è svolta a Roma martedì mattina –. Giovani, anziani, famiglie monogenitoriali e lavoratori fanno sempre più fatica a trovare soluzioni abitative accessibili. È necessario un cambio di paradigma: servizi politiche stabili, strumenti finanziari innovativi, semplificazioni urbanistiche e una fiscalità adeguata per rendere realmente possibile la realizzazione di alloggi di qualità, sostenibili e accessibili”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Guatterini: “Il diritto all’abitare deve essere una priorità”

