Guasto alla rete idrica chiude via dei Massoni

A Firenze, un improvviso guasto alla rete idrica ha causato la chiusura temporanea di via dei Massoni, lasciando i residenti senza acqua corrente. La situazione, ancora sotto controllo, vede i tecnici di Publiacqua impegnati in un intervento urgente per ripristinare il servizio nel piĂą breve tempo possibile. Restate aggiornati per scoprire quando la normalitĂ tornerĂ a regnare in questa zona della cittĂ .

Firenze, 25 giugno 2025 – Un guasto alla rete idrica comporta la chiusura di via dei Massoni. Ne dĂ notizia Publiacqua: il guasto si è verificato all’altezza del civico 29 e i tecnici sono al lavoro. Per lo stesso motivo problemi di approvvigionamento stanno interessando via delle Ballodole e limitrofe. "I nostri tecnici – riportano da Publiacqua – inizieranno al piĂą presto l’intervento di riparazione per ripristinare il servizio idrico entro la serata. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questo guasto sta creando loro”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Guasto alla rete idrica, chiude via dei Massoni

In questa notizia si parla di: guasto - rete - idrica - massoni

Blackout Londra, fuori servizio 3 linee metropolitana e disservizi su 6, sospesi treni ed evacuati passeggeri, TfL: “Guasto nella rete di alimentazione” - Un blackout ha paralizzato Londra, causando l'interruzione di tre linee della metropolitana e disservizi su sei treni.

Publiacqua. Aggiornamento guasto in via dei Massoni nel Comune di Firenze: necessario chiudere la viabilitĂ ; Terminato l'intervento per il guasto sulla rete idrica in Via Bolognese, potrebbero esserci ancora dei disagi.

Municipio III, guasto alla rete idrica: Bufalotta senz'acqua. Le vie interessate - Acea Ato 2 fa sapere che martedì 24 giugno c'è stata una "sospensione idrica improvvisa" dovuta a un "guasto sulla rete idrica in via della Bufalott ... iltempo.it scrive

Guasto alla rete idrica. Rubinetti senz’acqua - la Nazione - Un grave guasto alla rete idrica si è verificato nella notte tra giovedì e venerdì in Via Firenze ... Come scrive lanazione.it