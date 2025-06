Guasto a Milano Porta Vittoria ritardi del passante ferroviario

A Milano Porta Vittoria, un guasto alla linea del passante ferroviario sta creando disagi e ritardi fino a 50 minuti. Rete Ferroviaria Italiana sta lavorando senza sosta con i tecnici per ripristinare al più presto la normale circolazione. La situazione resta sotto controllo, ma vi consigliamo di pianificare i vostri spostamenti in anticipo e di monitorare gli aggiornamenti ufficiali per evitare inconvenienti.

La circolazione della direttrice del passante ferroviario è rallentata per un guasto alla linea nella stazione di Milano Porta Vittoria. Lo rende noto Rete Ferroviaria Italiana oggi 25 giugno, comunicando che "è in corso un intervento di ripristino da parte dei tecnici". Si registrano ritardi fino a 50 minuti: per ridare regolarità al servizio, infatti,

