Guardiola palleggia sulla spiaggia con i suoi giocatori | ha ancora il tocco magico VIDEO

Pep Guardiola incanta ancora con il suo talento, questa volta sulla spiaggia insieme ai suoi giocatori del Manchester City. Un’immagine che dimostra come il tocco magico del tecnico spagnolo non si limiti al campo: tra divertimento e concentrazione, il suo entusiasmo contagioso riaccende la passione per il calcio. Con l’attenzione del mondo rivolta al Mondiale per Club, Guardiola ci ricorda che il vero talento si vede anche tra un palleggio e l’altro.

Pep Guardiola dĂ ancora spettacolo con un pallone tra i piedi. Il tecnico del Manchester City, infatti, ha palleggiato con i suoi giocatori in spiaggia. Il club inglese è in questi giorni tra le protagoniste del Mondiale per Club, dove si è giĂ qualificata agli ottavi di finale dopo due partite, in attesa di affrontare la Juventus di Tudor giovedì sera (ore 21) per il primato nel girone (al City per evitare il Real Madrid serve la vittoria). Come segnalato su “X” da un video pubblicato dal City e diventato virale in poche ore, l’ex Barcellona non ha perso il suo tocco magico. A seguire il video. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Guardiola palleggia sulla spiaggia con i suoi giocatori: ha ancora il tocco magico (VIDEO)

